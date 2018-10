Gubbio, Sandreani: "Prima vittoria? Tolto un peso, noi determinati"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Gubbio ha parlato mister Alessandro Sandreani, dopo la vittoria interna contro la Fermana. Queste le sue parole così come raccolto da gubbiofans: "Prima vittoria? Ci siamo levati un peso. Tutti bravi, buona partita e vittoria meritata. Predico pazienza perché per offrire un calcio propositivo ci vuole del tempo. Bravo Casoli che ha sbloccato la partita: sa fare la mezzala ma anche altri ruoli con personalità e grinta. Marchi ha fatto un grande gol. Conti si è fatto trovare pronto, capendo che occorreva stare subito nel pezzo e ha dato ossigeno al centrocampo. Bene tutti, tutta la difesa e bene pure Casiraghi. Tutti ad un buon livello. Siamo stati lucidi e determinati. Ma guai adesso abbassare la guardia. Questa serie C non ce lo permette. La squadra lo sa: abbiamo passato questi ultimi tre giorni in maniera terribile, ed io non dimentico. La testa va subito ora al Sudtirol di domenica".