Gubbio, si riparte da Sandreani in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messo in archivio il campionato con la salvezza diretta il Gubbio inizia a programmare la prossima stagione che sarà ancora con Alessandro Sandreani in panchina come riporta Il Corriere dell'Umbria. “La fiducia della società per me è un grande orgoglio, non ci siamo ancora incontrati con la società, ma c'è la mia disponibilità a restare. Dipende dal presidente da cui aspetto un segno per parlare del futuro. - spiega Sandreani – Questo gruppo è buono, ma serve più personalità”.