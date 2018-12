Heller sul Trapani: "Stiamo lavorando, ma non posso dare tempi precisi"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’imprenditore Giorgio Heller ha parlato della trattativa per l’acquisto del Trapani: “Stiamo lavorando con gente splendida per pervenire a un accordo. Non lo posso negare. Stiamo facendo un buon lavoro. Sulla tempistica non posso dire nulla, potrebbero esserci esiti immediati o avere bisogno di più tempo. L’auspicio è che tutto si possa concedere nel migliore dei modi, ma i nostri interlocutori sono persone splendide”.