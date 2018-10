Corriere del Veneto: "Al Menti attesi Berlusconi e Galliani"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'edizione odierna di Vicenza e Bassano del Corriere del Veneto si catapulta già al turno infrasettimanale di domani, dove si affronteranno Vicenza Virtus e Monza. "Vicenza, c'è il Monza. Attesi domani al Menti Berlusconi e Galliani", questo il titolo del noto quotidiano. Dopo la sfida di Pordenone, i berici sono attesi da un'altra super-sfida anche in ottica campionato: "Il Vicenza ha 10 punti in classifica, due in meno della capolista Pordenone e uno in meno del Monza".