Corriere Fiorentino esalta Tavano-Caccavallo: "Nessuno meglio di loro"

"Tavano-Caccavallo, gol e record:in Europa nessuno meglio di loro". Il Corriere Fiorentino, in edicola oggi, esalta così il campionato della Carrarese e la sua coppia gol: più gol di Neymar e Mbappé per il tandem di attacco della squadra di Baldini, che peraltro può contare anche sulle reti di Maccarone. 13 gol per Tavano, 12 per Caccavallo, 25 in due: dietro di loro i 23 gol di Neymar-Mbappé, ma anche Lozano-De Jong del PSV (22 reti), Alcacer-Reus (Borussia Dortmumnd) e Jovic-Haller (Eintracht Francoforte) a 19 ogl. La prima della Serie A? Ronaldo-Manduzkic della Juve a 16 gol.