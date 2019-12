© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fra le note positive del Cesena nelle ultime settimane c’è un difensore centrale arrivato in estate senza tanti proclami. Si tratta di Alessandro Brunetti, classe ‘92, che proprio con la maglia bianconera ha fatto il suo esordio fra i professionisti dopo tanta gavetta in Romagna. Un calciatore che arrivato a Cesena ha iniziato a lavorare sodo, in silenzio, attendendo il suo turno, passando per tanta panchina e qualche spezzone di gare fino a metà novembre, Contro il Gubbio infatti il tecnico Modesto decide di lanciarlo dal primo minuti ritenendolo pronto e la fiducia viene subito ripagata tanto che l’allenatore lo conferma anche nelle due gare successive.

Brunetti con concentrazione e applicazione si prende così il delicato ruolo di centrale nella difesa a tre dei romagnoli, interpretandolo proprio nel modo che vuole il mister, e contribuendo all’uscita da un periodo difficile con la vittoria che mancava dal 29 settembre (ben 7 gare). Vittoria col Gubbio, successo nel derby col Modena e infine pari contro la Feralpisalò in trasferta. Sette punti in tre gare che fanno tornare il sereno a Cesena e lanciano Brunetti fra le possibili sorprese della stagione.