Ancora pochi giorni. Occorrerà avere ancora un po' di pazienza al Pordenone per festeggiare lo storico traguardo della Serie B. Il 4-0 rifilato al Teramo ha mantenuto il vantaggio sulla Triestina a sette punti: un margine rassicurante a tre giornate dal termine. Sabato prossimo in casa del Gubbio basterà fare punti agli uomini di Attilio Tesser (o uno stop delle inseguitrici) per poter stappare lo spumante e dare via alla festa. Celebrazioni che, numeri alla mano, sono abbondantemente meritate.