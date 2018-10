Giornale di Brescia: "Feralpi, mai tardi per trovare la via della Virtus"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

"Feralpisalò, non è mai tardi per trovare la via della Virtus": questo l'esatto titolo con il quale il Giornale di Brescia apre la pagina sportiva dedicata alla gara di Coppa Italia Serie C Feralpisalò-VirtusVecomp Verona.

Sulla partita: "Un guizzo di Mattia Marchi al 48' della ripresa regala alla Feralpisalò la vittoria sulla Virtus Vecomp Verona nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C e proietta i verdeblù al turno successivo, nel quale affronteranno (sempre al Turina) il SudTirol.

Vincere aiuta a vincere, aveva detto alla vigilia il tecnico gardesano Toscano, ma battere la neo promossa formazione veronese (ricca di giocatori di esperienza) non è stato assolutamente facile. Ben messa in campo, la squadra di Fresci ha subito i salodiani, ma ha anche cercato ripartenze che avrebbero potuto essere letali se la fase difensiva dei bresciani non fosse stata rigorosa".