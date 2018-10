Il club dello Zero. Quattro squadre in tre gironi ancora senza vittorie

© foto di Bartoli Davide

Al netto della paradossale situazione che vede protagonista l’Entella, e di riflesso la Viterbese, il campionato di Serie C può dirsi ufficialmente entrato nel vivo. Sette giornate sono un numero tendenzialmente sufficiente per dare un primo “assaggio” alle qualità delle squadre in campo. Ecco allora che anche i freddi numeri, le statistiche che costellano il mondo del pallone, iniziano ad assumere una valenza. Una delle statistiche più interessanti riguarda le vittorie, o per meglio dire l’assenza di esse. Dopo sette giornate di campionato (in alcuni casi sei) sono, infatti, ancora quattro le squadre nei tre gironi a secco di successi. Nel Girone A tale record poco invidiabile riguarda Gozzano e Albissola, nel B ecco l’AlbinoLeffe e nel C la Paganese. Zero vittorie per tutte e quattro, con la tremenda necessità di trovarla al più presto. Per non indirizzare già nel peggior modo possibile una stagione ancora tutta da scrivere.