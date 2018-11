Il Mattino: "Juve Stabia recupero al Menti"

© foto di Giuseppe Scialla

"Juve Stabia recupero al Menti": apre così Il Mattino la pagina dedicata alla Juve Stabia, impegnata stasera nel recupero della 3^ giornata contro la Viterbese.

Sulla gara: "Juve Stabia di nuovo in campo a soli tre giorni dal pari interno col Catania. Questa sera (ore 20.30) al Romeo Menti arriva la Viterbese, per recupero del secondo turno di campionato. Per i gialloblù un'occasione per raggiungere il primato a pari punti con il Rende che a quota 26 (ma con due gare disputate in più dei gialloblù), siede sul gradino più alto. Il tecnico Caserta punta a recuperare Melara e Marzorati".