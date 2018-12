© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Juve Stabia superstar in Serie C. Contro la Sicula Leonzio le Vespe hanno messo a referto la dodicesima vittoria stagionale su 15 uscite e Il Mattino a tal proposito titola: "Valanga Juve Stabia. Poker per la fuga". "Match senza storia al 'Menti' - si legge sul quotidiano campano -: i gialloblù travolgono la Sicula Leonzio. Doppietta di Paponi e reti di Viola e Vitiello, la capolista sempre imbattuta".