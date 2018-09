Il Messaggero: "Ternana, parola al TAR"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ternana, parola al TAR": questa l'apertura de Il Messaggero alla pagina sportiva della Ternana.

Spiegando poi: "Domani si va al TAR. Potrebbe essere l'ultimo e decisivo atto della grottesca estate e la Ternana dovrebbe sapere finalmente in che serie giocare. Ma attenzione, perché i colpi di scena potrebbero non essere finiti. A cominciare dalle intenzioni della stessa società rossoverde di tenere duro e andare, possibilmente, anche oltre il TAR. Tra l'altro, il presidente Stefano Ranucci, intervistato da un blog calcistico, ha detto di essere pronto anche a far scendere in campo la squadra domenica a Pesaro, ma con riserva. Pronto, cioè, a continuare a cercare di ottenere giustizia anche nonostante una partita giocata in Serie C".