Il Piccolo: "Tris Unione travolge Giana. Alabardati restano in alto"

© foto di Federico De Luca

Il posticipo della decima giornata del Girone B tra Triestina e Giana Erminio è terminato 3-1 ed è ampiamente trattato nell'edizione odierna de Il Piccolo: "Il tris dell’Unione travolge la Giana. Gli alabardati restano in alto. Maracchi, Petrella e Mensah segnano nei primi 21’ di gioco Accorcia l’ex Daniele Rocco di testa nel secondo tempo " titola il quotidiano triestino che poi propone le pagelle del match: "Maracchi, gran prova. Valentini si riscatta".

Nell'attacco del pezzo si legge: "La legge del Rocco non fa sconti a nessuno. Stavolta la Triestina chiude la pratica Giana Erminio in 21’ con tre reti di Maracchi, Petrella e Mensah. L’approccio è quello giusto, la fortuna anche perché gli ospiti colpiscono quattro pali. L’ex Daniele Rocco dimostra di saperci fare, prende una traversa, segna e si merita gli applausi. Che vanno anche all’Unione, un rullo in casa che resta a contatto con la zona nobile della graduatoria in vista del derby con il Pordenone. E con la seconda vittoria consecutiva è un bell’andare".