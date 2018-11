Il Quotidiano del Sud: "Il Rende piega anche la Reggina"

© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

In campo ieri sera anche Rende e Reggina per il posticipo della decima giornata del Girone C, terminato 3-2. L'edizione odierna de Il Quotidiano del Sud titola in merito a questo derby calabrese: "Il Rende piega anche la Reggina. I biancorossi si aggiudicano il derby al 90' e volano al secondo posto in classifica. Tassi pareggia per due volte le reti di Viteritti e Vivacqua. La risolve Franco". Nelle pagelle spiccano i 7.5 a Viteritti tra i padroni di casa e Tassi nelle file ospiti. Mentre sulle voci dagli spogliatoi si legge: "Modesto: «C'è voglia di vincere». Cevoli: «Giocato a viso aperto». Dedica del tecnico biancorosso a Francesco Nardi".