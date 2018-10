Il risveglio dei Leoni. Ravenna, tre vittorie per tornare protagonisti

A volte per svegliarsi da un sonno profondo serve un trauma bello forte. Un incubo. Uno scossone. Qualcosa che ti faccia capire come la tua realtà sia un'altra.

Questo in sintesi è ciò che è successo al Ravenna di Luciano Foschi in questa stagione di Serie C. Prima il pareggio, all'esordio in campionato contro il Gubbio, ha mantenuto i romagnoli nel limbo tipico dei primi match della nuova stagione. Poi lo stop interno contro il SudTirol rivelazione del passato torneo. Infine, la scoppola, pesante, in casa della Triestina. Un 3-0 quello incassato in casa degli alabardati che sembra però aver destato i leoni giallorossi. Da quel 26 settembre, infatti, Noccolini&C. sembrano essersi davvero ritrovati. Un "risveglio" che infatti ha dato subito frutti.

Tre gare, tre vittorie. Cinque gol fatti e nessuno subito. Un rendimento molto molto positivo amplificato dal blasone delle rivali: il nuovo Monza di Berlusconi e Galliani, la sorprendente Fermana di Destro e la Sambenedettese di patron Fedeli. Tre gare, tre vittorie, dopo la sonnolenza iniziale. Non male come risveglio.