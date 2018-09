Il Tirreno: "Moscardelli contro Pelagotti, ex di spessore"

© foto di Uff. Stampa Arezzo

"Moscardelli contro Pelagotti, ex di spessore: non cercano rivincite ma punti pesanti": questa l'apertura de Il Tirreno sul derby della 3^ giornata del Girone A tra Pisa e Arezzo. Nel dettaglio: "Uno da sempre fa gol, l'altro da sempre li eivta. Non sono Holly e Benji e non hanno mai giocato insieme, ma Davide Moscardelli e Alberto Pelagotti sono due dei protagonisti più attesi di Pisa-Arezzo. Entrambi ex, non cercano rivincite ma punti. Due storie di uomini e capitani veri".