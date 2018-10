Il Tirreno: "Tris Pisa ma paura per D'Angelo: malore a fine gara"

Continuano ad emergere i temi del programma di Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della FIGC. Alcuni di questi arrivano dalle colonne de Il Secolo XIX e La Stampa che presentano un'intervista al presidente dimissionario della Lega Pro: "Non dobbiamo perdere tempo e...

Le idee di Gravina: "Contratti flessibili, più sostituzioni e playoff in A"

Il Tirreno analizza la vittoria del Pisa: "Tris nerazzurro ieri sera: la squadra ha giocato, divertito e vinto con un tre a uno in casa contro il Pro Piacenza che ha regalato emozioni al pubblico sugli spalti dell'Arena Garibaldi. Una bella gara caratterizzata però anche da momenti di apprensione per un malore accusato da mister D'Angelo a fine gara".

