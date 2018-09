L'editoriale sulla C - L'Entella bussa alla B: vincerà la paura?

Editoriale di Luca Bargellini per TuttoC.com

© foto di Luca Sanguinetti

E’ una sorta di limbo quello nel quale si stanno giocando le prime giornate del campionato di Serie C. La questione ripescaggi non è ancora risolta, con ben sette squadre che hanno chiesto e ottenuto il rinvio delle proprie gare (le solite Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana oltre alla Viterbese in attesa di un ipotetico cambio di girone), ma al tempo stesso i club che non hanno niente da attendere che vogliono iniziare una stagione che prima ancora di prendere il via è già etichettatile come ‘folle’.

CERTEZZE E SORPRESE - Concentrandosi sui primi segnali che arrivano dal rettangolo verde non si può evitare di notare come in ognuno dei tre raggruppamenti vi siano già delle sorprese. Nel Girone A, nonostante l’esiguo numero di squadre scese in campo finora, spicca il 2 su 2 messo a segno dall’Olbia contro altrettante neo promosse come Albissola e Pro Patria. I test più duri devono ancora arrivare ma i segnali che giungono dai ragazzi di Michele Filippi, in particolare sul piano della personalità, lasciano ben sperare.

Nel Girone B, invece, spicca la “strana coppia” Monza-Pordenone. I brianzoli in attesa dello sbarco del tandem Berlusconi-Galliani hanno stupito per qualità del gioco e rendimento. La vittoria contro la Feralpisalò della prima giornata è stata vidimata dal successo sulla Virtus Verona grazie anche ad un Sacha Cori in grande spolvero. I ramarri, invece, forti di una squadra fra le migliori del raggruppamento hanno finora dimostrato di esserci fin da subito per la lotta al vertice. La stressa cosa invece non si può dire per il momento di Vicenza, Sambenedettese e la stessa Feralpisalò ancora in ritardo di condizione.

Infine il Girone C. Al Sud per tutta l’estate abbiamo raccontato della solidità del Catania e dei sogni di gloria di Casertana e Catanzaro. Dopo 180’, però, in vista ci sono Trapani e Rende, con i Calabresi che hanno steso proprio i giallorossi di mister Auteri. Francesco Golfo per il Trapani e Riccardo Rossini per i biancorossi gli uomini copertina.

WAITING ENTELLA - Bello tornare a parlare di campo. Ma l’aspetto politico, la guerra fra la Serie C e il resto del movimento calcistico, è tutt’altro che da accantonare. Nei prossimi giorni la FIGC e la Lega di Serie B dovranno dare una risposta alla Virtus Entella, club sostanzialmente reintegrato nella cadetteria dalla sentenza del Collegio di Garanzia dei giorni scorsi. Mercoledì o giovedì dovrebbe arrivare una risposta dal Consiglio direttivo della B: il passaggio da 19 a 20 club nella seconda serie non dovrebbe essere un problema enorme, ma la sensazione che regna è che il fronte comune della B contro i ripescaggi abbia timore che aprire le porte ai Diavoli Neri possa significare un’apertura a tutti i club che ambiscono al salto di categoria.