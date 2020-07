La Gazzetta dello Sport, finale playoff in C: "Allarme a Reggio Emilia: in arrivo 200 tifosi baresi"

Vigilia di finale playoff in Serie B fra Reggiana e Bari. Per quanto riguarda l'ordine pubblico fa il punto La Gazzetta dello Sport nel pezzo dal titolo: "Allarme a Reggio Emilia: in arrivo 200 tifosi baresi". Un esodo, quello raccontato dalla rosea, che avverrà nonostante le porte chiuse per il match del Mapei Stadium. Atteso per la mattinata di oggi un incontro in Prefetto per predisporre le misure necessarie al contenimento di tale situazione.