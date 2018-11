La Gazzetta dello Sport "Perché il Catania ha frenato? I 5 motivi"

Interessante analisi proposta dall'edizione Sicilia & Calabria odierna de La Gazzetta dello Sport sul momento no del Catania. La Rosea titola: "Perché il Catania ha frenato? I cinque motivi della crisi. Sottil deve fare i conti in fretta con la mancanza di ritmo, una preparazione stravolta, gli errori individuali in difesa, i problemi degli esterni e il ruolo di Lodi".

Quindi nel dettaglio: "L’estate dei ricorsi ha pregiudicato il rendimento della squadra?", "La preparazione atletica è stata condotta in maniera corretta?", "La fase difensiva prende gol troppo facilmente", "La mancanza degli esterni d’attacco influisce?", "La posizione di Lodi quale dovrebbe essere?".