La Sicilia: "Catania, la vittoria del capitano"

© foto di Giuseppe Scialla

"Catania, la vittoria del capitano": La Sicilia apre così la pagina sportiva dedicata al match Catania-Siracusa, confronto della 2^ giornata che si è giocata ieri in recupero.

In merito alla partita: "E, all'ultimo assalto, arriva lui: il capitano. Marco Biagianti si avvita sul primo palo e firma il 2-1. Fine dei giochi, ma il Siracusa al Massimino ha dominato tutto il primo tempo, ha rischiato, ha sfiorato il gol. Vasquez ha sbagliato molto, ma i rossazzurri hanno fatto fatica a riemergere. Hanno rialzato la testa, nonostante un possesso palla a singhiozzo e nonostante le ripartenze pericolose degli avversari. Pazienza era alla prima sulla panchina azzurra, e ha dato l'impronta del gioco ai suoi nonostante abbia avuto pochissime ore per riordinare idee e schemi: ha cambiato modulo, passando dal 4-4-1-1 al 4-3-1-2 per riacciuffare il match".