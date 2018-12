© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sconfitta dolorosa per la Pro Vercelli ieri nel posticipo della Serie C contro il Cuneo. "La Pro sciupa, poi si fa beffare. Col Cuneo è una doccia gelata" titola La Stampa questa mattina sul derby del 'Piola'. "I fratelli Gatto - si legge ancora - hanno occasioni d'oro per il vantaggio bianco ma segnano gli ospiti approfittando di una dormita della difesa: è il primo ko casalingo".