© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La Pro in crisi? La rosa si è accorciata": questa l'apertura de La Stampa, che guarda in casa Pro Vercelli. Punto della situazione: "I fischi dei tifosi a fine gara hanno ferito la Pro Vercelli. I leoni, dopo essere stati primi in classifica, incappati in qualche sconfitta di troppo nell’ultimo periodo, sono scivolati in quinta posizione a braccetto con Carrarese e Pisa".