Quotidiano del Sud: "Reggina, accolto il ricorso"

"Reggina, accolto il ricorso" titola stamattina il Quotidiano del Sud. Il Tfn annulla la delibera del commissario sulle fideiussioni della “Finworld. "Il ricorso della Reggina sulla fidejussione è stato accolto dal Tfn (Tribunale Federale Nazionale), Sezione disciplinare. Presieduto dal dott. Cesare Mastrocola. «Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglie i ricorsi riuniti e, per l’effetto, annulla, nella parte impugnata, la delibera del

Commissario Straordinario Figc di cui al Com. Uff n. 59 del 30.08.2018 e il comunicato ufficiale n. 91/L del 30.08.2018 della Lega Pro». La decisione è avvenuta in merito al ricorso presentato dal club amaranto avente ad oggetto l’annullamento della Delibera del Commissario Straordinario Figc di cui al

comunicato ufficiale n.59 del 30.08.2018 pubblicato dalla Lega Pro. Bisogna attendere, adesso, se la scadenza del 16 ottobre scorso per il pagamento degli stipendi ai tesserati con relativi oneri sociali sia stata rispettata".