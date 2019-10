© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lega Pro in campo ieri sera per il recupero della 9^ giornata con il match fra Pro Vercelli e Juventus Under23. "Beltrame lancia la Juventus. La Pro Vercelli resta ferma al palo" titola Tuttosport, che poi scrive: "Il gol dell'ex decide il recupero dopo lo spavento per l'occasione di Romairone. Quarta partita in dieci giorni: qualità bianconera, ferocia dei bianchi che escono a testa alta".