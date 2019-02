© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Posticipo di Serie C ieri a Rieti tra la formazione di casa e il Trapani concluso con il successo dei siciliani per 2-0. "Il Trapani avvicina la vetta" è il titolo scelto da Tuttosport per raccontare il match. "I gol nella ripresa di Ferretti ed Evacuo su rigore valgono 3 punti" si legge ancora.