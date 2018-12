© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al successo della Juventus Under23 sulle colonne di Tuttosport. Nel turno infrasettimanale di Serie C la formazione allenata da Mauro Zironelli si è imposta per 1-0 in casa dell'Olbia grazie alla rete di Cristian Bunino all'89. "Juve U23, blitz all'89'. Ad Olbia Bunino ancora a segno" è il titolo del quotidiano sportivo che poi scrive: "Una vittoria che permette di scacciare l'incubo playout e avvicinarsi sensibilmente alla zona playoff. Nei padroni di casa cartellino rosso a Iotti nel reucpero",