Tuttosport: "Serie C nel caos. Cinque squadre ferme"

"Serie C nel caos. 5 squadre ferme". Questa l'apertura di Tuttosport in edicola dedicata alla terza serie del nostro calcio. "Serie C come caos. Il terzo livello del calcio italiano è partito ieri con la 1^ giornata spalmata su più giorni, fino a mercoledì. Ma prevale l'incertezza, con la composizione dei gironi e dei calendari che si annunciano come un rebus. Sabato infatti il Tar del Lazio ha riaperto il contenzioso per quel che riguarda i possibili ripescaggi in Serie B, che può ancora tornare a 22 squadre, dopo essere partita a 19. - si legge ancora nel pezzo - Il Tar ha sospeso la sentenza dell'11 settembre firmata dal Coni che lasciava la B a 19, riaprendo il contenzioso, fissando la discussione per il 9 ottobre. Gravina, il presidente della C, ne ha preso atto e ha sospeso le partite che riguardavano le cinque società che sperano nella B: Pro Vercelli (il club che ha fatto ricorso al Tar), Ternana, Siena, Catania e Novara".