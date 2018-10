War is over. Simone Guerra e gli zero gol in campionato

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Quello attuale è stato senza dubbio un avvio di stagione complicato per la Feralpisalò. Le zero vittorie nelle prime tre giornate avevano fatto preoccupare non poco i Leoni del Garda, tanto che per alcuni le sirene di un campionato difficile avevano già iniziato a farsi sentire. I successi con Teramo e AlbinoLeffe, però, hanno spento, o quantomeno affievolito, le preoccupazioni, rilanciano le ambizioni della squadra di Domenico Toscano.

Continua a spiccare, però, un dato. Gli zero gol messi a segno da Simone Guerra. Il capocannoniere assoluto della passata stagione di Serie C non è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori, seppur risicato, dei lombardi. Il confronto con le prime cinque giornate è impietoso: nel 2017/2018, infatti, Guerra mise a segno sei gol nelle prime cinque giornate. Un cinque a zero che fa male e fa riflettere. La risalita della Feralpisalò non può non passare dalle reti di Simone Guerra. A partire già dalla prossima giornata.