Idee e voglia di tornare grande. Siena underdog per la Serie B

© foto di Federico De Luca

Mentre il Livorno cerca di superare le difficoltà dopo la querelle Sottil e il Pisa sta tentando di ritrovare la continuità del recente passato c'è un Siena in grande spolvero. Tre vittorie consecutive nelle ultime tre giornate e 22 punti negli ultimi dieci turni rappresentano numeri chiari della qualità del lavoro portato avanti in casa Robur con Michele Mignani in panchina e la coppia Davide Vaira-Giovanni Dolci in cabina di regia. Sopratutto sul fronte del mercato, con un budget inferiore alle dirette concorrenti per le prime posizioni della classifica, il club bianconero ha dimostrato di saper valorizzare al meglio il capitale tecnico, con colpi come, ad esempio, quello di Claudio Santini arrivato a gennaio dall'Ascoli. Per questo motivo iniziano già a circolare alcuni rumors sul tandem dirigenziale della Robur in ottica Serie B: un traguardo, quello della cadetteria, che prima però deve essere perseguito a Siena. Una piazza che merita il ritorno nel grande calcio.