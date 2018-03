Il Livorno guarda al futuro: D'Eramo dell'Avezzano nel mirino

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com il Livorno starebbe guardando al futuro per assicurarsi uno dei talenti più promettenti della Serie D. Si tratta di Michael D'Eramo, esterno di centrocampo classe '99 in forza all'Avezzano. Il giocatore, impegnato nel Torneo di Viareggio con la raprresentativa dei dilettanti, in stagione ha segnato sette reti in 24 presenze.