Il Matera conferma: "L'interesse di Berlusconi non è una bufala"

© foto di Giuseppe Scialla

Il possibile interessamento del gruppo Fininvest per il Matera è tutt'altro che una voce. A fare chiarezza su questa voce, ci ha pensato il vicepresidente dei lucani Vitantonio Ripoli su Facebook: "La notizia di Berlusconi interessato al Matera non è affatto una bufala. Tramite un caro amico di Matera che, a sua volta, è amico personale del Presidente Berlusconi da tantissimo tempo, è stata rappresentata ed inoltrata la situazione patrimoniale del Matera ai fini di un ingresso in società.Tutto è al vaglio del suo entourage. Ovviamente non c'è certezza ma la notizia è vera e siamo in attesa di una risposta a breve".