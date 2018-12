Il Mattino: "Casertana nel limbo. Il sindaco: D'Agostino ripensaci"

© foto di Giuseppe Scialla

"La Casertana nel limbo, il sindaco si rivolge al presidente Il patron ha annunciato di voler mollare ma ieri era al club". Il Mattino, nell'edizione di Caserta, fa il punto in casa rossoblu: "«Mi auguro che D’Agostino ci ripensi». Il sindaco di Caserta, cui il presidente del club cittadino potrebbe consegnare la sorti della squadra, commenta così la nota stampa con la quale il presidente si è detto pronto a lasciare. Una domenica da dimenticare, quella del Pinto, con la sconfitta per mano della Reggina passata decisamente in secondo piano rispetto al lancio di sassi contro la famiglia del presidente. Un gesto gravissimo che non ha nulla di civile o di puramente contestatorio e che ha spinto D’Agostino a dire basta. Sono passati appena tre mesi dalla presentazione della Casertana con 5mila tifosi entusiasti eppure quell’evento sembra già un ricordo sbiadito. Il malumore per un rendimento della squadra ben al di sotto delle aspettative della vigilia, è sfociato con violenza nel post partita di domenica".