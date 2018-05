Il Monopoli riparte da Scienza e Pelliccioni. Per alzare l'asticella

© foto di Gabriele La Torre

Nonostante l'eliminazione al primo turno dei play off per mano della Virtus Francavilla il Monopoli va avanti e non cambia blindando due artefici di una stagione chiusa con il sesto posto in classifica. Nella giornata di ieri infatti il club pugliese ha blindato sia il direttore sportivo Alfio Pelliccioni, arrivato la scorsa estate, sia il tecnico Giuseppe Scienza, arrivato a fine dicembre e protagonista di un ottimo cammino con 30 punti raccolti in 18 partite e appena quattro sconfitte. Entrambi hanno prolungato per una stagione, ma il secondo ha anche un'opzione per la stagione successiva che tutti in casa Gabbiano sperano possa essere fatta valere poiché significherebbe un altro campionato di alto livello. Ora starà a loro costruire la squadra della prossima stagione per cercare di alzare ancora l'asticella e provare a giocarsi qualcosa di davvero storico.