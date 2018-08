Il Pordenone e lo strano caso di Murano

E' alla ricerca di un attaccante il Pordenone, dopo che è praticamente sfumato l'arrivo di Stanco dalla Sambenedettese. Il profilo che i neroverdi avrebbero individuato, è quello di Jacopo Murano, classe '90 lo scorso anno al Trapani. Il giocatore è però di proprietà della Spal, che vorrebbe rimandarlo in prestito in Serie C: con i ramarri lo scoglio è uno, e legato a una visita cardiaca di idoneità cui il giocatore si sottoporrà giovedì prossimo. Qualora la stessa non riscontrasse problemi, i neroverdi potrebbero anche optare per il decollo della trattativa, ulteriore conferma dell'imminente addio di Gerardi, che piace tanto alla Lucchese.

A riferire la notizia è Il Messaggero Veneto.