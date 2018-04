Il punto sulla C - Sorpasso del Livorno in vetta, il Trapani perde terreno

GIRONE A

Cambia la capolista. E lo fa nel derby: il Livorno batte 2-0 il Pisa, e dimostra di poter raddrizzare una stagione molto altalenante. Anche perché il Siena perde il suo derby: 1-0 per l’Arezzo, che con la vittoria esce peraltro dalla zona play out. Amaranto primi a 63 punti, bianconeri di nuovo costretti a inseguire due lunghezze più in basso. Alle spalle del podio, completato proprio dal Pisa, la Carrarese impatta a Pontedera anche grazie a un gran prestazione del portiere Contini (finisce 1-1), mentre la Viterbese cade a Cuneo. Tante vittorie nella parte destra della classifica: la Pistoiese batte l’Arzachena e si fa sotto in ottica playoff. In coda, oltre al Cuneo, vince anche il Gavorrano sul campo del Pro Piacenza. La Lucchese batte e agguanta la Giana Erminio in classifica. Attenzione al Prato: pareggia 1-1 a Olbia, ma i punti di distacco dal penultimo posto sono adesso 7.

GIRONE B

La Sambenedettese vince: visto il distacco non basta a tenere aperto il discorso qualificazione ma la matematica non dà ancora responsi. I marchigiani battono 2-0 il Teramo, pareggia invece il Padova, in casa contro l’Albinoleffe: sono sei i punti di vantaggio sul secondo posto. Cade il Mestre, battuto 1-0 dal Fano che ora è a -2 proprio dal Teramo, prima squadra salva dell’attuale classifica. Fanalino di coda sempre il Vicenza, che comunque costringe al pareggio per 1-1 il Pordenone. Pari anche in Feralpisalò-Santarcangelo, Gubbio-Triestina e Renate-Ravenna.

GIRONE C

Il Lecce ritrova la continuità: seconda vittoria consecutiva per i salentini, che battono 2-0 il Fondi e difendono il primo posto. Anche da un Catania mai domo, capace comunque di vincere 3-1 in casa dell’Akragas e quindi di tenere apertissimo il discorso promozione diretta. Se ne defila, salvo sorprese, il Trapani, che con l’1-1 casalingo contro la Fidelis Andria perde terreno dalle prime due, nonostante abbia (come il Catania del resto) una partita in meno del Lecce. La Juve Stabia sale al quarto posto, grazie al 2-1 sul Monopoli, agganciato dal Cosenza che vince 1-0 a Lentini sulla Sicula Leonzio. Perde il Rende, 0-1 in casa contro la Casertana, mentre la Reggina esce dalla zona playout grazie al 2-1 in casa del Bisceglie. Quattro gol ma nessuna vincitrice in Virtus Francavilla-Matera.