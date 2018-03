Il Ravenna ha cambiato passo: tris di vittorie con vista play off

© foto di Alessandro Brunelli

In poche settimane il mondo in casa Ravenna si è ribaltato. Dall'essere a un passo dal fondo della classifica, anche per merito di Fano e Santarcangelo, la squadra romagnola si trova ora a vedere i play off grazie a un trittico di vittorie di prestigio contro avversarie più quotate e in orbita spareggi promozione. Contro Pordenone, Albinoleffe e Mestre i giallorossi si sono rifatti con gli interessi di un periodo a cavallo fra il 2017 e il 2018 segnato dall'assenza di vittorie (l'ultima risaliva al 16 dicembre) ritrovando compattezza difensiva e maggiore precisione in avanti.

In attacco l'uomo del momento è Carmine De Sena autore di tre gol nelle ultime due gare e cannoniere del club con otto reti, ma bisogna sottolineare anche le prove di Tommy Maistrello che a gennaio sembrava in procinto di lasciare Ravenna e che invece ha firmato la vittoria sul Pordenone. In mezzo l'arrivo di un calciatore esperto e di qualità come Simone Palermo ha dato maggiore sicurezza e tranquillità prendendo in mano le redini del gioco di mister Antonioli. Dietro la certezza ha il nome e il volto di Andrea Venturini, difensore centrale classe '96 col piglio del veterano che finora ha saltato appena 120 minuti a causa dell'espulsione e seguente squalifica rimediata contro il Fano. Un minutaggio che fa di lui il più presente con il Ravenna in questa stagione staccando di una sessantina di minuti il portiere Giacomo Venturi e il compagno di reparto e capitano Tommaso Lelj.

Ora il club può sognare anche qualcosa in più della semplice salvezza, del resto il Renate è appena due punti più sopra, anche se il calendario non sorride ai romagnoli che dovranno sfidare il Gubbio in uno scontro diretto per blindare la salvezza e poi squadre d'alta classifica come Sambenedettese e Feralpisalò in trasferta e Reggiana in casa prima di arrivare a quello che potrebbe essere uno spareggio play off, ovvero la sfida contro il Renate di metà aprile.