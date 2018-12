© foto di Federico Gaetano

Il Rieti torna alla vittoria, un successo importantissimo dopo gli ultimi 4 risultati negativi nell'ottica della corsa salvezza nel Gruppo C di Serie C. Nel convincente successo della neopromossa sulla Paganese c'è la firma, forte e marcata, di Cedric Gondo, attaccante scuola Fiorentina autore di una bella doppietta. Dopo la decisiva rete contro la Viterbese e il gol nell’ultima con la Reggina, il classe ‘96 arrivato a ottobre ha guidato i suoi ad un successo che porta la squadra di Cheù ad intravedere la zona salvezza. Oltre a Gondo, stanno dando un contributo importante anche altri interpreti della rosa come Gigli, Diarra, Maistro e Todorov.