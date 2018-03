Il sogno di Lo Monaco: "Riporterei Maxi Lopez a Catania"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Itasportpress.it l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha svelato un sogno di mercato, ovvero riportare in rossoazzurro il centravanti classe '84 Maxi Lopez: “Bisogna stargli vicino, seguirlo come facevamo noi a Catania dove ha dato il meglio di se. Credo che avrebbe bisogno di trovare una piazza che lo sostenga e gli dia nuovi stimoli per rilanciarsi anche perché nonostante i 33 anni fisicamente sta bene, non ha avuto infortuni seri e può ancora rendersi molto utile a un club che punta a salvarsi. - continua Lo Monaco – Personalmente in un'altra categoria, non in Serie C, lo riporterei qui a Catania perché sono certo che qui ritroverebbe i giusti stimoli e tornerebbe a ruggire”.