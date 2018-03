Il Tirreno: "Livorno, la notte della verità". Stasera c'è il Siena

Dopo la rivoluzione (via il ds Facci, dimissionario il dg Pecini ed esonerato mister Sottil; dentro il ds Signorelli e mister Foschi), c'è la prova del nove per il Livorno, atteso dal big match casalingo contro la Robur Siena. L'edizione odierna de Il Tirreno titola già in prima pagina: "Livorno, la notte della verità. Stasera la sfida col Siena, il nuovo tecnico Foschi cambia tutto".