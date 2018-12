© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il tecnico dell'Imolese Alessio Dionisi ha commentato il successo contro la Virtus Verona: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. La Virtus Verona, nonostante la classifica, ha dei valori e stasera si è visto. Oggi era importante il risultato, per una volta siamo contenti anche se la prestazione è stata leggermente meno positiva rispetto alle ultime domeniche. Sono infastidito dal gol preso: concediamo poco, ma alla fine ci segnano sempre e questo non va bene se si vuol dare continuità. Mi fa piacere che abbia segnato Michele, che è il capitano ed è un esempio per tutti; Luca al rientro ha fatto gol, sono felicissimo per lui, come per tutta la squadra. Ora andiamo in casa della Feralpisalò: sappiamo che è una squadra forte, che oggi ha perso e vorrà riscattarsi. Questi 3 punti ci volevano proprio".