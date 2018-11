Imolese, Dionisi: "Dovevamo fare di più anche se non meritavamo di perdere"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta contro il Renate, il tecnico dell'Imolese Alessio Dionisi ha commentato: "Non siamo stati bravi nel mettere velocità nelle giocate. Il Renate ha subito la partita, sperava in un episodio e l’ha trovato. Noi abbiamo fatto la partita, ma non siamo riusciti a creare abbastanza. Chiaramente la partita è stata condizionata dall’episodio: se segniamo su rigore nel primo tempo, la gara cambia, ma non possiamo nemmeno attaccarci a quello, anche se ormai si tratta del quarto errore in campionato. Dovevamo fare di più, anche se non meritavamo di perdere".