© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il tecnico dell'Imolese Alessio Dionisi ha analizzato il pari interno contro la Fermana: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non è semplice giocare quando la partita la fa solo una squadra, la Fermana ha cominciato a perdere tempo dall’inizio e ha spezzettato tanto il gioco. E’ un peccato che si giochino partite così in serie C: non critico nessuno, però credo che bisogna cercare di giocare a calcio. Loro hanno usato le loro armi, noi non vogliamo fare partite così. I ragazzi hanno fatto il massimo, abbiamo fatto 7 punti in una settimana e io sono soddisfatto della squadra”.