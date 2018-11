Imolese, Dionisi: "Ternana la squadra più forte del girone"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Vigilia di gara in casa Imolese, con la sorpresa del torneo che domani riceverà la visita della Ternana, una delle formazioni più attrezzate del raggruppamento. Del confronto, come riferiscono i canali ufficiali del sodalizio rossoblù, ne ha parlato mister Alessio Dionisi:

"Affrontiamo la squadra più forte del girone, la formazione destinata a vincere il campionato. Hanno tanti giocatori bravi, con presenze in serie B e qualcuno anche in A: li rispettiamo, ma non possiamo temerli, altrimenti partiremmo già battuti. Sarà una bella esperienza sfidare un allenatore come De Canio, non l’avrei mai detto: per fortuna non sarà un match tra me e lui, altrimenti non ci sarebbe partita. La gara ovviamente sarà difficile, dobbiamo riscattare il ko di domenica scorsa, dove abbiamo giocato ma non abbiamo portato a casa nulla. Il valore della Ternana è unico nel campionato, ma sono sicuro che possiamo metterli in difficoltà".