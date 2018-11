Imolese, Lanini: "Pari con Ternana? Non sono due punti persi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Eric Lanini, attaccante dell'Imolese, è stato ospite di Sportitalia dopo il pari con la Ternana: "I complimenti delle Fere? Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati molto organizzati contro una corazzata. Gli umbri hanno un grande organico, siamo stati veramente bravi a essere coraggiosi e imporre il nostro gioco contro un avversario di tutto rispetto. Abbiamo mosso la classifica con un pari che ci dà maggior consapevolezza, non so se sono due punti persi. Certo, ricevere i complimenti dopo un successo sarebbe stato ancora meglio".

Sul suo approdo all'Imolese: "Devo ringraziare la Juventus in primis e poi il mio agente che hanno individuato in Imola una realtà solida e ben impostata. Ho deciso di seguire i loro consigli, questa era un'annata veramente importante e non potevo sbagliarla. Fin qui è andata bene e spero continui così".

Sulla stagione in corso: "L'obiettivo da raggiungere resta ancora la salvezza. Stiamo crescendo di partita in partita. Speriamo di mantenere il prima possibile la C, poi potremo provare ad arrivare il più lontano possibile. Ho cercato di non fare calcoli all'inizio, so che il nostro è un inizio positivo e lo stesso vale per me. Ogni gol che faccio deve essere il punto di partenza per quello successivo".