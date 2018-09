Iocolano il primo acquisto del Monza di Berlusconi? Al Milan fu Donadoni

© foto di Federico Gaetano

Un ex Bari per il nuovo Monza di Berlusconi e Galliani: secondo quanto riferito da Sky Sport, il club brianzolo sarebbe in trattativa per Simone Iocolano, fantasista classe '89 svincolato dopo la fine dell'esperienza col Bari. Da Donadoni, primo acquisto di Berlusconi al Milan, a Iocolano: inizia così l'avventura dell'ex Cavaliere al Monza?