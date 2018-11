Izco e il ritorno a Catania: "Non mi ha mai cercato nessuno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mariano Izco è stato il primo argentino arrivato a Catania dopo la promozione in A, nel 2006. Oggi il centrocampista è svincolato, dopo l'ultima esperienza al Crotone: "Ho avuto qualche proposta - rivela a La Gazzetta dello Sport - ma non mi convinceva. Aspetto l'occasione giusta in Serie A o in una B di livello. Il Catania non mi hai chiamato e vorrei sottolinearlo per evitare che i tifosi possano pensare che abbia rifiutato. Sono legato al Catania e alla città perchè sono cresciuto e diventato un calciatore, maturando come persona. Non ho visto la squadra dal vivo: soffro a tornare allo stadio. I rossazzurri hanno dovuto aspettare, poi recuperare molte partite in pochi giorni. Sembra un ritmo da Champions e in rosa ci sono solo 14 over. Il destino del Catania è combattere in prima fila, ma questo campionato non si vince con 10-15 punti di distacco. E' importante che si resti legati al carro delle prime tre".