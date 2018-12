J.Stabia, Branduani è il meno battuto della C: “Ora la B con le Vespe”

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Paolo Branduani, estremo difensore della Juve Stabia, è il portiere meno battuto tra tutti i campionati professionistici in Italia. Per lui, 8 reti subite in 16 partite, che condivide con Szczesny, portiere della Juventus. “Le statistiche positive fanno piacere - ha detto ai microfoni di gianlucadimarzio.com -. La Serie A però è un’altra cosa e ci sono diverse squadre forti e la B è molto equilibrato: io sono concentrato sulla mia esperienza a Castellammare”. In Inghilterra c’è Alisson, portiere del Liverpool, che è meno battuto di lui con 7 reti insaccate. “Sono numeri che mi lusingano, ma è impossibile fare un paragone - ammette -. L’ex giallorosso sfida tanti top club in Inghilterra ed è attualmente uno dei portieri più forti al mondo”. Però il sogno al momento è quel salto in Serie B. “Quest’annata può scrivere la storia. Stiamo facendo qualcosa di grandioso. Vogliamo cullare il sogno fino alla fine e raggiungere la Serie B”.