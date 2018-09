Juve Stabia, Caserta: "C'è una voglia matta di cominciare"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale in vista del match di domani in trasferta a Siracusa, ha dichiarato: "È stato un ritiro anomalo, durato ben due mesi. Se ne sono viste di cotte e di crude questa estate. Finalmente si inizia e dobbiamo farlo bene, così come abbiamo finito la scorsa stagione, al di là dei playoff. I ragazzi hanno una voglia matta di scendere in campo. Sarà un campionato difficile, c'è grande aspettativa nei nostri confronti, e noi vogliamo fare bene. Ogni anno bisogna fare un reset, non dobbiamo pensare alla scorsa stagione. Tutte le squadre si sono rinforzate, oltre le solite note, non sottovalutiamo Trapani, Virtus Francavilla, Monopoli. Sarà un torneo molto più difficile di quello scorso. E tutti, io per primo, non dobbiamo guardarci indietro, ma solo in avanti. È una bella rosa, con uno zoccolo duro rimasto".