Juve Stabia, Caserta: "Il mercato? Sono arrivati giocatori importanti"

Il 2019 della Juve Stabia inizia con una trasferta molto insidiosa, la squadra di Fabio Caserta capolista del Girone C domani va a far visita ad una Viterbese, reduce da sette risultati utili consecutivi. Il tecnico ha parlato alla vigilia del match: "I ragazzi sono tornati tutti pronti in vista della ripresa del campionato. Solo Mezavilla non sarà a disposizione perchè non voglio rischiarlo dopo uno scontro di gioco e considerando che c'è una partita ravvicinata. Ci siamo allenati, ovviamente non saremo al massimo per via dei carichi di lavoro fatti, ma ci siamo allenati bene e siamo pronti. La Viterbese? Avranno tante motivazioni per batterci e sono una squadra costruita per obiettivi importanti. Non sarà la stessa affrontata nel girone d'andata.

Caserta ha poi parlato anche dei nuovi acquisti Torromino e Germoni: "Sono arrivati giocatori importanti. Possono darci una grossa mano e valuterò se schierarli già domani. Ma hanno bisogno di tempo per ambientarsi e capire i nostri schemi. I tifosi? Ci danno sempre una grossa mano, spero siano tanti anche domani perchè noi abbiamo bisogno di loro".